Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.