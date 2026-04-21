Gümüşhane'de yeni Zigana Tüneli içinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zigana Tüneli'nin Gümüşhane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Ö. yönetimindeki 61 ABN 554 plakalı kamyonet arıza nedeniyle sağ şeritte yavaşlamış vaziyette seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Muhammed O. idaresindeki 61 KP 904 plakalı otomobil pikaba arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayı pikap sürücüsü Hakan Ö. yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü Muhammed O. (79) ile araçta yolcu olarak bulunan Sülbiye O. (75) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.