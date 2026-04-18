Gümüşhane kent merkezine yakın noktalarda doğanın en asil sakinlerinden olan yaban keçileri görsel şölene imza attı. Kentte 12 yıldır ikamet eden Zehra Yılmaz, yıllardır hayalini kurduğu o anlara eşiyle çıktığı öğle molasında ulaştı. Sayıları 3 bini geçen ve koruma çalışmalarıyla kent merkezine kadar inen yaban keçilerinin insanlarla olan barışçıl teması kameralara anbean yansıdı.

Gümüşhane'nin sembolü haline gelen ve koruma çalışmalarıyla sayıları il genelinde 3 bini aşan yaban keçileri, bu kez kent merkezinin hemen üzerindeki bölgede görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi ve Gümüşhane halkının yüksek duyarlılığı sayesinde popülasyonu artan bu nadide türler, yerleşim yerlerine yakın noktalarda özgürce dolaşmaya başladı.

12 yıllık bekleyiş mutlulukla sonlandı

Gümüşhane'de 12 senedir ikamet eden Zehra Yılmaz, bugüne dek yalnızca videolardan izlediği yaban keçileriyle yüz yüze gelmenin heyecanını yaşadı. Eşiyle birlikte öğle saatlerinde dağ gezmek amacıyla kente yakın noktalara giden Yılmaz, bir anda karşısına çıkan keçi sürüsünü görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anları anlatırken 'Arabadan fırladım ve arkalarından koşarak videolarını çektim' ifadelerini kullanan Yılmaz, hayvanların kendisinden ürkmemesini ve bir süre durup kendisine bakmalarını 'heyecan verici bir atmosfer' olarak nitelendirdi.

'Çok merak ediyordum ve canlı bir şekilde görmek istiyordum' diyerek duygularını aktaran Yılmaz, 'Çok mutlu oldum onları görünce. Arabadan fırladım arkalarından koşup videolarını çektim. Beni görünce çok ürkmediler. Hatta bir ara durup bana doğru baktılar. Çok heyecan vericiydi onları seyretmek. Onların doğada özgürce dolaşmaları harika bir atmosferdi. İnşallah tekrardan karşılaşırız' ifadelerini kullandı.

Korumacı yaklaşım meyvelerini verdi

Gümüşhane dağlarında av koruma faaliyetlerinin artırılması ve vatandaşların yaban hayatına karşı bilinçlenmesi, yaban keçilerinin kent merkezine kadar inmesine olanak sağladı.

Gümüşhane dağlarının süsü olarak adlandırılan bu hayvanların turistik noktalarda bile insanlarla bu denli yakınlaşması, şehrin doğa turizmi potansiyelini de pekiştirdi. Özgürce kayalıklardan süzülen keçilerin o anları, Zehra Yılmaz'ın kamerasıyla ölümsüzleşerek Gümüşhane'nin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.