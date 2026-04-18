Çekmeköy'de sokak hayvanları için örnek bir proje hayata geçirildi. Ömerli Mahallesi'nde kurulan Doğal Yaşam Alanı, yüzlerce can dosta güvenli ve huzurlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Çekmeköy Belediyesi tarafından Ömerli Mahallesi'nde, Ayvalı-Çataldağı Devlet Ormanı içerisinde kurulan Doğal Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sokak hayvanlarının huzurlu, güvenli ve hijyenik şartlarda barınmasını amaçlayan tesis, modern yapısı ve geniş kapasitesiyle öne çıkıyor. Toplam 75 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 12 dönümlük yerleşke alanına sahip olan merkezde, her biri 100 metrekare büyüklüğünde 88 ayrı yaşam alanı bulunuyor. Bu sayede tesiste aynı anda 880 sokak hayvanının barınabilmesi mümkün hale geliyor.

Tesis, yalnızca barınma imkânı sunmakla kalmayıp, hayvanların doğal ortamda hareket edebileceği geniş oyun alanlarıyla da dikkat çekiyor. Bu alanlar sayesinde sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve sosyal davranışlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Merkezde görev yapacak uzman veteriner hekimler ve teknik ekip sayesinde sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilecek. Tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin titizlikle yürütüleceği tesiste, sokak hayvanlarının emin ellerde güvenle yaşamlarını sürdürecek.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, 'Bugün açılışını yaptığımız bu alan, işte bu kadim merhametin modern bir vizyonla buluşmuş hâlidir. Sokak hayvanları, bu şehrin sakinleri ve bizlere emanet olan canlardır. Burası, onların hem güvenle yaşayabileceği hem de rehabilite edilebileceği bir merkez olacaktır. Bu merkez sayesinde hem hayvanlarımızın yaşam konforu artacak hem de sokaklarımızdaki kontrolsüz popülasyon, bilimsel yöntemlerle yönetilerek vatandaşlarımızın güvenliği sağlanacaktır. İstanbul'umuzun yaşam kalitesine her açıdan büyük katkılar sunacak ve vicdanımızın sesi olacak bu alanın planlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen, başta Çekmeköy Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm kişi ve kurumları tebrik ediyorum' dedi.

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, 'Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması rehabilitasyon kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçlerinin etkinleştirilmesi, barınakların fiziki ve hijyenik şartlarının iyileştirilmesi, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gibi adımlar yaptığımız çalışmaların temel yapı taşlarını oluşturuyor. Unutulmamalıdır ki bu mesele yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda insani vicdani ve toplumsal bir sorumluluktur. Amacımız hem insanlarımızın güvenliğini temin etmek hem de sahipsiz hayvan yaşam haklarını koruyarak dengeli ve sürdürülebilir bir çözüm ortaya koymaktır. Ben yaptıkları bu çalışmalarla değerli başkanım Sayın Orhan Çerkez'e ve onun şahsında emeği geçen bütün paydaşlara huzur şükranlarımı arz ediyorum, hayırlı olsun' dedi.

Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Bugün Ömerli'de, doğanın kalbinde can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz Doğal Yaşam Alanı'nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 75 dönümlük bir alan içerisinde, 12 dönüm üzerine kurulu bu modern tesisimizde; her biri 100 metrekare olan 88 ayrı bölüm bulunuyor. Bu kapasiteyle aynı anda yaklaşık 880 can dostumuza güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz. Geniş oyun alanlarıyla onların özgürce hareket edebileceği bir ortam oluşturduk. 5 veteriner hekim, 2 veteriner tekniker ve alanında uzman ekiplerimizle burada 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz. Ayrıca sahada görev yapan hayvan ambulanslarımız ve transfer araçlarımızla ilçemizin 21 mahallesinde de aktif olarak can dostlarımızın yanındayız. Bizler Çekmeköy'de sadece insanlar için değil, birlikte yaşadığımız tüm canlılar için daha iyi şartlar oluşturmakla sorumluyuz. En büyük hedefimiz ise bu güzel dostlarımızı sıcak yuvalarla buluşturmak. Tüm komşularımızı sahiplendirme konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Çekmeköy'de can dostlarımız için daha iyi imkanlar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu güzel hizmetin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.