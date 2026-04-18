Karların erimeye başlaması ve yağışlarla birlikte Munzur Nehri'nde taşma meydana geldi. Taşmaya birlikte Tunceli-Ovacık yolunun bir kısmının araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, '62-25 KK No'lu Tunceli-Ovacık Yeşilyazı yolunun 15-60. kilometreleri arası, Munzur Suyunun aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu 15.30 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önemle rica olunur' denildi.