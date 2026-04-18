Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve çevre iller için yaptığı 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından, il genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri kavşaklarda önlem alarak sürücüleri konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.