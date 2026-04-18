Bilecik'te Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 5x5 Futbol Turnuvası sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde 'Gençler Spor'da Gelecek Emniyette Projesi'çerçevesinde düzenlenen 5x5 Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuvada sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken, genç sporcular sahada rekabetin yanı sıra fair-play ruhunu da ortaya koydu. Müsabakaların ardından organizasyona katılan tüm sporculara ve hakemlere teşekkür edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi bir araya getiren bu tür organizasyonlar hem sosyal gelişim hem de sağlıklı bir gelecek açısından büyük önem taşımaktadır' dedi.