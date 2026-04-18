Bilecik'in Osmaneli ilçesinde esnafa dolandırıcılık ve hırsızlık konularında uyarı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince esnafa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelinde faaliyet gösteren iş yerleri ziyaret edilerek vatandaşlara çeşitli konularda uyarılarda bulunuldu. Çalışmalar kapsamında esnaf ve iş yeri çalışanlarına; iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler, Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulamalarının kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca vatandaşlara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özellikle dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, benzer farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade etti.