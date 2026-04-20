Gümüşhane'de aç kaldığı için köy merkezine yakın bir noktada otlayan ayıyı vatandaşlar elleriyle beslediler.

Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Kale köyünde annesinin terk ettiği değerlendirilen ve köy merkezine kadar inen yavru bir ayı, sakin hareketleriyle dikkat çekti. Kimseye aldırış etmeden köy çevresinde otlayan ayıyı fark eden vatandaşlar, hayvana ekmek atarak beslemeye çalıştı. Ayının yanına yaklaşan bir vatandaş ise, 'Ne haber koca oğlan' diyerek ayıya seslendi. Uzun bir süre bölgede dolanan yavru ayı, daha sonra uzaklaştı.