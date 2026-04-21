Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, kontrollerde iş yerlerinin ruhsat durumları incelerken, mevzuata uygunlukları da gözden geçirildi. Denetimler sırasında eksik evrakı bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan ekiplerin, kurallara uymayan iş yerleri hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yaptığı öğrenildi. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesi adına denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirten Germencik Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik ruhsat denetimlerimiz aralıksız şekilde sürdürülmektedir' ifadeleri yer aldı.