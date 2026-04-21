Aydın'da iki ayrı suçtan aranan ve 8 yıldır firari olan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve İzmir'in Ödemiş ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan ve 8 yıldır firari olan Ş.A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.