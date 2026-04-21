Fatih'te geçtiğimiz yıl bir otelde cansız bedenleri bulunan ve yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı iki kardeşin böcek ilacından öldükleri ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucu kardeşlerin kanlarında böcek ilaçlarında bulunan 'Alüminyum Fosfin' maddesi çıkması üzerine, aralarında otel işletmecisi, çalışanları ve böcek ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan kişinin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Fatih Saraç İshak Mahallesi'nde bulunan Grand Sami Otel'de yaşandı. Geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri otelin 301 numaralı odasına girdiklerinde Hollanda uyruklu 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed ölü olarak buldu. Aynı odada bulunan babaları Rashid Hayatmohammed kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis cesetler üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp-cebir veya kesici, delici alet yarasına rastlanmadı. Bunun üzerine ailenin Beyoğlu'nda yemek yediği lokanta tespit edilerek çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. İlk etapta yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı turistlerin ölümüyle ilgili ifadeleri alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böcek ilacı Hollandalı 2 kardeşi zehirlemiş

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri benzer bir şekilde hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da etkin olabilme ihtimaline karşılık Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı inceleme istedi. Yapılan inceleme sonuçlandı. Hayatlarını kaybeden Hollanda uyruklu iki kardeşin midelerinde 'Alüminyum Fosfid' maddesine rastlandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Bu gelişme üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Otel işletmecisi Erhan B.(33), Otel çalışanı Ümit Y.(31), Otel temizlik görevlisi Shakhla A.(43), Haşere ilaçlama ve Çevre sağlığı Sanayi Şirketi sahibi Murat E.(47) ile İlaçlama şirketi çalışanı Sezer Z.'yi (22) gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen ve burada ifade veren şüphelilerin, kurallara uygun bir şekilde ilaçlama yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.