İstanbul Fatih'te ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ambulans şoförü gözaltına alınırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Nisan günü saat 22.00 sıralarında Fatih Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. (26) idaresindeki ambulans B.R.F.'nin (56) kullandığı 34 YB 1863 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli yere düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan motosikletli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde gözaltına alınan T.K'nin 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı.