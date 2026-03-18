İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 16 Mart saat 13.20'de, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-107, KB-4310) tarafından lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.