Zonguldak'ta Erkan Koca isimli adam 18 Mart Çanakkale Zaferi gününü kutlamak amacıyla Türk bayrağı ile denize girdi.
Zonguldak'ta soğuk havalarda denize girmesiyle tanılan Buz Adam lakaplı Erkan Koca, 18 Mart Çanakkale Zaferi çerçevesinde Kapuz plajında Türk bayrağı ile denize girdi. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen Koca, dakikalarca denizde yüzdü. Buz Adam Erkan Koca'yı gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.
Zonguldak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi
İçeriği Görüntüle
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA