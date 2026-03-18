ULUSDER Genel Başkanı Özcan Polat, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Polat, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya kabul ettirdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Polat, 'Çanakkale; imanın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konulduğu, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla destan yazdığı eşsiz bir zaferdir. Bu zafer, sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de en önemli ilham kaynaklarından biridir' dedi.

Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Polat, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Onların bizlere emanet ettiği bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

Polat ayrıca, Çanakkale ruhunun bugün de iş dünyasında birlik, dayanışma ve üretim gücüyle yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.