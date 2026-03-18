Darende Belediyesi, bayram alışverişlerini güvenli ve sağlıklı hale getirmek için denetimlerini artırdı.

Darende Belediyesi, halkın sağlığı ve tüketici haklarını korumak için marketler başta olmak üzere bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan işletmeler ile temel gıda ürünleri satan birçok işyerinde denetimlerde bulundu. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçede market, fırın ve gıda satış noktalarında zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldığını belirtti. Başkan Bozkurt, vatandaşların sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerin bayram boyunca da devam edeceğini söyledi.