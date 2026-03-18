Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran Afyonkarahisar İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşından bu yana 353 işletmede toplam 38 bin 740 ürünü kontrol ettiği ve aykırılığı tespit edilen 91 ürün için toplam 359 bin 929 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri iki gün sonra idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Kurumdan yapılan açıklamada, ekiplerin market, cafe ve gıda satış yapan işletmeleri yönelik yapılan denetimlerinin bayrama kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, 'Müdürlüğümüz ekipleri tarafından denetimler yıl boyunca aralıksız olarak sürdürülmektedir. Özellikle mübarek Ramazan ayı içerisinde ve yaklaşan bayram öncesi ulusal ve yerel zincir marketlerde temel gıda maddeleri başta olmak üzere fiyat etiketi denetimleri, kasa-etiket fiyat farkı ile haksız fiyat ile stokçuluk denetimleri gerçekleştirilmektedir. Haksız fiyat artışına ilişkin denetim verileri Bakanlığımız haksız fiyat değerlendirme kuruluna sevk edilerek kurul tarafından değerlendirildikten sonra yaptırıma konu olabilmektedir.

Bakanlığımızca yapılan son yönetmelik değişikliği ile kuvör ücreti ile hizmet bedeli altında yapılan ödemelerin alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yılbaşından bu güne kadar 353 işletmede toplam 38 bin 740 Ürün denetlenmiş ve aykırılığı tespit edilen 91 ürün için toplam 359 bin 929 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicilerimiz tarafından tespit edilen aykırılıkların CİMER, HFA Mobil Uygulması ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden bizlere iletmeleri büyük önem taşımaktadır' ifadelerine yer verildi.