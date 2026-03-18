BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde elektrik tellerine sıralanan onlarca kuş, mavi gökyüzü ve beyaz bulutlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Tatvan ilçesinde gökyüzü, doğaseverleri mest eden bir manzaraya sahne oldu. İlçede elektrik tellerine sıralanan onlarca kuş, mavi gökyüzü ve beyaz bulutlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. Günün erken saatlerinde çekilen görüntülerde, tel boyunca dizilen kuşların arasında bir kuşun kanat çırparak havalanması dikkat çekti. Bulutların arasından süzülen kuş siluetleri, gökyüzünde görsel bir şölen sundu. İlçede zaman zaman objektiflere yansıyan bu tür doğal manzaralar, ilçenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar, özellikle kış aylarında kuşların bu şekilde toplu halde teller üzerine konmasının sıkça görüldüğünü belirterek, ortaya çıkan manzaranın doğanın huzur veren yüzünü yansıttığını ifade ettiler.