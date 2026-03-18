Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Vatandaşların bayramı daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortamda karşılaması amacıyla yürütülen çalışmalar, özellikle iftar saatinin ardından hız kazandı.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar yıkanırken, kaldırımlar detaylı şekilde temizleniyor. Gece boyunca süren yoğun mesai ile ilçenin dört bir yanında kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülerek yollar adeta pırıl pırıl hale getirildi.

Bostanbaşı mahallesinde iftar sonrasında gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç ve Temizlik Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinden detaylı bilgiler aldı. Temizlik personelleriyle yakından ilgilenen Başkan Geçit, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek tatlı ikramında bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'un her zaman temiz, düzenli ve yaşanabilir bir ilçe olması için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı özel günler olduğuna dikkat çeken Başkan Geçit, 'Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı huzur ve mutluluk içerisinde geçirebilmesi için ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin dört bir yanında temizlik çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Özellikle iftar sonrasında yoğun bir çalışma temposuyla cadde ve sokaklarımızı temizliyor, bayrama hazır hale getiriyoruz. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve temiz bir çevrede bayramı karşılaması bizim en büyük önceliğimizdir. Gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle, işini layıkıyla yapan personellerimizi tebrik ederek kutluyorum. Tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum' diye konuştu.