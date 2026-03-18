Malatya'nın yeniden inşası için birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Malatya Ortak Meselemiz Platformu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Çanakkale ruhunun bugün Malatya'nın deprem sonrası toparlanması için örnek teşkil ettiğini belirtti.

Açıklamada, 'Malatya ancak ortak akıl, güçlü dayanışma ve samimi bir birliktelik ile yeniden inşa edilebilir. Ayrışmak değil birleşmek, eleştirmek değil çözüm üretmek, beklemek değil sorumluluk almak zamanıdır' denildi.

Platform, şehrin tüm kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları ortak hedef etrafında birleşmeye davet ederken, Çanakkale'de yazılan destanın bugün de yol gösterici olduğu kaydedildi. Açıklama, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda ve vatan uğruna can veren tüm şehitlere rahmet ve minnetle anıldı.