Malatya'da Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Geçici Ticaret Merkezi'nde durgunluk yaşanıyor.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kent merkezinde kurulan Geçici Ticaret Merkezi'nde esnaflar bayram öncesi çarşıda sakinlik yaşanıyor. Bölgede kuruyemişçilik yapan Davut Orhan, 'Çarşı çok sakin. Herhangi bir yoğunluk, hareketlilik yok' dedi.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Sedat Emzikli ise, deprem sonrası iş yerlerinin yıkıldığını ve devlet desteğiyle kurulan çarşıda yeniden ticarete başladıklarını belirtti. Emzikli, 'Yıllardır bu işi yapıyoruz. Deprem sonrası burada yeniden ayağa kalktık. Burası bizim için önemli bir fırsat oldu' ifadelerini kullandı. Çarşıda yüzlerce esnafın faaliyet gösterdiğini belirten Emzikli, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çaba gösterildiğini kaydetti. Emzikli, bayram alışverişinin mevsim geçişi ve soğuk hava nedeniyle durgun geçtiğini, fiyatlar konusunda esnafın vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.