18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Karadeniz Ereğli'de düzenlenen çelenk sunma töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene kaymakamlık, askeri erkan, belediye başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri katıldı. Kurum ve kuruluşların anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Dernek Başkanı Mehmet Öztürk, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu ifade etti. Çanakkale ruhunun Kurtuluş Savaşı'na ilham verdiğini belirten Öztürk, 'Çanakkale, bağımsız Türkiye'nin temel harcıdır. Bugün bizler, o kahramanların bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyoruz' dedi.

Şehitlerin sadece geçmişte değil, günümüzde de vatan uğruna can verdiğini vurgulayan Öztürk, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda görev yapan Mehmetçiğin, Çanakkale'deki ruhun bugünkü temsilcisi olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının devamında güçlü Türkiye vurgusu yapan Öztürk, 'Biz çok iyi biliyoruz ki Türkiye güçlü olmak zorundadır, birlik olmak zorundadır ve dimdik ayakta durmak zorundadır. Çünkü bu coğrafyada güçlü olmazsanız var olamazsınız. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar ve krizler bize bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyor: Bağımsızlık, bedeli ödenmeden korunamaz. Ancak biz, o bedeli ödemeyi bilen bir milletiz' ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarih boyunca büyük mücadeleler verdiğine dikkat çeken Öztürk, 'Biz Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kapıları açan, Çanakkale'de dünyayı durduran, Kurtuluş Savaşı'nda küllerinden doğan bir milletiz. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu topraklar üzerinde oynanan hiçbir hesap, milletimizin birlik ve beraberliğinden daha güçlü değildir' şeklinde konuştu.

Şehitlerin vatanın onuru, gazilerin ise yaşayan kahramanlar olduğunu belirten Öztürk, 'Onların fedakârlığı sayesinde bugün bu bayrak özgürce dalgalanıyor. Eğer ay yıldızlı bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa, onun al renginde şehitlerimizin kanı vardır. Bizler de onların hatırasına layık olmak zorundayız' dedi.

Gençlere de seslenen Öztürk, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: 'Sevgili gençler; sizler bu milletin yarınlarısınız. Çanakkale'de toprağa düşen gençlerin hayalleri bugün sizlerin omuzlarında yaşıyor. Geçmişinizi unutmayın, tarihinizi bilin, vatanınızın kıymetini bilin. Çünkü bir milletin geleceği, geçmişine sahip çıktığı kadar güçlüdür.'

Konuşmasının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Öztürk, gazilere de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Tören, yapılan duaların ardından sona erdi. Programın ardından protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve şehit yakınları Atatürk Anıtı'nın arkasında bulunan Şehitler Anıtı'na karanfiller bıraktı. Anma programının ikinci bölümünün ise Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde devam etti.