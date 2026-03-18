Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümü Çaycuma'da törenlerle kutlandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Merkez Yeni Camii'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen, aziz şehitlerimiz adına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Düzenlenen programa; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, daire müdürleri, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler dualarla anılırken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Adem Kaya: 'Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmanın millet olarak en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum' dedi. Program İlçe Müftüsü Adem Bebek'in yaptığı dua ile sona erdi.

Kaynak: İHA