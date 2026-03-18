18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümü çerçevesinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde törenler düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa yoğun katılım gerçekleşti.

Programa; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, İlçe Garnizon Komutanı İkmal Yarbay Asım Gökçe Candaş, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Turunç, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, Saadet Partisi İlçe Teşkilat Başkanı Yaşar Kurtman, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, askeri erkan ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenkler protokol tarafından konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören burada sona erdi.