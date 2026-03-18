Karşıyaka'nın golcüsü Ömer Faruk Sezgin, oynadığı 9 karşılaşmada 9 gol atarak önemli bir performansa imza attı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Ömer Faruk Sezgin bahis oynadığı gerekçesiyle 8 aylık bir ceza almıştı. Ancak benzer durumdaki bazı futbolcuların 45 gün ceza almasını emsal gösterilerek indirim talebinde bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu talebi değerlendirmesi sonucu cezası düşürülen 26 yaşındaki forvet, yeniden sahalara döndü.

Takıma katıldıktan sonra kısa sürede uyum sağlayan deneyimli oyuncu, attığı gollerle Karşıyaka'nın hücum gücüne önemli katkı sundu. Maç eksiğini hızla kapatan ve form grafiğini her geçen gün yükselten Ömer Faruk Sezgin, yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 9 gol kaydetti.

Her 66 dakika gol atıyor

Sezgin, şu ana kadar 9 maçta 596 dakika sahada kaldı. Bu süreçte Alanya 1221 ve Uşakspor karşılaşmalarında birer gol atan Ömer Faruk, Altay ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarında ise ikişer kez fileleri havalandırdı. Nazilli Belediyespor karşısında hat-trick yaparak öne çıkan Sezgin, her 66 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.