Göztepe, milli ara ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle oluşan üç haftalık boşluğu iyi değerlendirerek lige güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zorlu bir süreçten geçerken, milli arayı adeta yeni bir başlangıç olarak değerlendirmeyi hedefliyor. Hafta içi oynanması planlanan Galatasaray karşılaşmasının, rakibinin Şampiyonlar Ligi müsabakasıyla nedeniyle ertelenmesiyle birlikte İzmir temsilcisi, milli maç arasıyla birleşen yaklaşık üç haftalık bir araya girecek.

Ligde son 6 maçında 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplam 14 puanlık bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu düşüşle birlikte Avrupa hedefi adına da önemli bir fırsatı kaçırdı. Buna rağmen 43 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, yarışın içinde kalmayı sürdürüyor. Avrupa kupalarına katılma hedefini sezon sonuna kadar kovalamak isteyen İzmir ekibi, verilen bu arayı en iyi şekilde değerlendirerek lige daha güçlü bir şekilde dönmenin planlarını yapıyor.

Urla'da kampa girilecek

Stanimir Stoilov, milli arayı fırsata çevirerek Göztepe'yi yeniden Avrupa yarışına hazırlamak için çalışmalara başladı. Deneyimli teknik adamın kararıyla sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde kampa girecek.

Kamp sürecinde özellikle takımın fiziksel seviyesi tekrar en üst seviyeye çıkarılması planlanırken, Stoilov'un takımın kondisyon olarak da sezon başındaki haline taşımayı ve sezonun son bölümüne daha güçlü girmeyi hedeflediği ifade edildi. Ayrıca tecrübeli teknik direktörün formsuz oyuncularla birebir görüşmeler yaparak performans düşüşü yaşayan isimlerle yakından ilgileneceği belirtildi.

Sakatlıktan dönen futbolcular için ise maç temposunu yeniden yakalamalarını sağlayacak özel programlar hazırlanacak.