Yunusemre Belediyesi, ilçe genelindeki fırın ve tatlı imalathanelerinde gramaj, ruhsat ve hijyen denetimi yaptı.

Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin gramaj, ruhsat ve hijyen standartlarına uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Özellikle bayram öncesi yoğunluk yaşayan işletmelerde üretim alanlarının temizlik durumu, kullanılan malzemelerin uygunluğu ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığı detaylı şekilde incelendi. Toplam 13 iş yerinde yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 6 işletmeye idari işlem uygulandı. Belediye ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceğini belirtti.