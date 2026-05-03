Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentten ayrıldı. 3 yıldır birlikte görev yaptığı personeline son kez telsizden seslenen Aktaş, duygu dolu anlar yaşadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Türkiye genelinde 7 ilin emniyet müdürü değişirken, yaklaşık 3 yıldır Manisa'da görev yapan ve halkla kurduğu yakın diyalogla tanınan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne görevlendirildi. Atama kararının ardından kentteki sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler ve meslektaşlarıyla bir araya gelerek helallik alan Aktaş için bugün uğurlama töreni düzenlendi. Manisa'dan ayrılmak üzere aracına binen İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentten ayrılmadan önce telsiz başına geçerek il genelinde görev yapan personeline son kez seslendi. Görev süresi boyunca Manisa'nın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle çalışan meslektaşlarına teşekkür eden Aktaş'ın veda konuşması sırasında duygulandığı görüldü. Aktaş, telsiz konuşmasına şu ifadelere yer verdi:

'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Mersin iline atanmam münasebetiyle, bu saat itibarıyla Manisa ilinden ayrılıyorum. Merkez ve 17 ilçe teşkilatımız ve 3 bin 700'e yaklaşan personelimizle beraber yaklaşık 3 yıl boyunca 'Vatandaşın huzuru, polisin gururudur' şiarıyla görev ifa ettik. Bu görev esnasında ortaya konulan emek, çaba ve gayretlerinden ötürü tüm kahraman arkadaşlarımı, mesai arkadaşlarımı, silah arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şehzadeler şehri Manisa'da kendilerine hayırlı, kazasız, belasız görevler diliyorum. Akdeniz'e, Mersin'e yolu, gönlü düşen olursa ağırlamaktan onur duyarım; bir ağabeyleri, meslek büyükleri, müdürleri olarak. Hepiniz Allah'a emanet olun, Allah korusun arkadaşlar.'

Öte yandan, yayımlanan atama kararlarına göre, Manisa'ya atanan Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in birkaç gün içerisinde kente gelerek görevine başlayacağı öğrenildi.