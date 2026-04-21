Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergisi, sanatseverlerle buluştu. Frida Kahlo'nun eserlerinden oluşan serginin, Ege Bölgesi'nde ilk kez Manisa'da açıldığı belirtildi.

Manisa'nın köklü kültürel miraslarından biri olan Mesir Festivali, bu yıl dünya sanatına ev sahipliği yaparak dikkat çekti. Serginin açılışı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine il protokolü, belediye yetkilileri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan konuşmasında, Mesir Festivali'nin şehrin kimliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu belirterek, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Açılışta konuşan Başkan Dutlulu, festivali bu yıl 'Yaşayan Festival' konseptiyle düzenlediklerini belirterek, 'Asırlık geleneğimizi modern sanatla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Frida Kahlo'nun günlüklerini Ege Bölgesi'nde ilk kez Manisa'da sergilemek bizim için büyük bir heyecan' dedi.

Mesir Festivali'nin sadece bir tören olmadığını vurgulayan Dutlulu, etkinliğin doğa sporlarından gastronomiye, tarihten sağlığa kadar geniş bir yelpazede kente canlılık kattığını ifade etti. Manisa'nın festival süresince 24 saat yaşayan bir şehir haline geldiğini belirten Dutlulu, kenti uluslararası sanat etkinliklerinin merkezi yapma hedefinde olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılışını gerçekleştirerek eserleri inceledi. Frida Kahlo'nun yaşamından izler taşıyan ve sanatındaki derinliği yansıtan eserlerin yer aldığı serginin, 24 Mayıs'a kadar Fatih Sergi Salonu'nda ziyaret edilebileceği bildirildi.