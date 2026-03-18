Muhtarlarla iftarda bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, muhtarları en yakın mesai arkadaşı olarak gördüğünü belirtirken, Balıkesir'de ayrımcılığın sona erdiğini ve her mahalleye eşit hizmet götürmek için muhtarlarla omuz omuza çalıştığını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, demokrasinin temel taşı olarak nitelendirdiği muhtarlarla iftarda bir araya geldi. Balkonuk Center'de düzenlenen iftar programına CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, BBB Genel Sekteri Naki Çetin, daire başkanları, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Göreve geldiği günden bu yana 1133 mahalle muhtarıyla sürekli iletişim halinde olan Akın, bir belediye başkanın başarılı olabilmesi için muhtarlarla ortak çalışması gerektiğini söyledi. Muhtarları, kendisinin en yakın çalışma arkadaşı olarak gördüğünü dile getiren Akın, 'Balıkesir'imizin her mahallesine, her sokağına, her hanesine ulaşmanın yolu, muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaktan geçiyor. O nedenle sık sık muhtarlarımla bir araya geliyorum. Her gün en az 50 muhtarımla görüşme gerçekleştiriyorum.' dedi.

'Muhtarlar, en yakın çalışma arkadaşımdır'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, en yakın çalışma arkadaşlarının muhtarlar olduğunu belirtirken iftara katılan muhtarların Ramazan ayını kutladı. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği bir sistemden bahseden Akın, 'Kuvayımilliye ruhunun iliklere kadar işlemesi için çalışıyorum. O yüzden ayrımcılık, ötekileştirme yok. Bizde herkesi kucaklamak var. O yüzden de muhtarların da bizlerin de vatandaşlarımızla kurduğumuz samimi doğrudan hizmet anlayışıyla bunun köprüsünü kurmanın güzelliklerini yaşıyoruz. Balıkesir'imizin her mahallesine, her sokağına, her hanesine ulaşmanın yolu, muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaktan geçiyor. O nedenle sık sık muhtarlarımla bir araya geliyorum. Her gün en az 50 muhtarımla görüşme gerçekleştiriyorum. Muhtarlarımıza en yakın Ahmet Akın.' diye konuştu.

Yıllarca muhtarların yöneticilerin peşinden koştuğu sistemi yok ettiklerini ifade eden Akın, 'Kendi çalışma arkadaşlarıma sizler muhtarların peşinden koşacaksınız dedim. Ve onu da takip ediyorum. Yakın Çözüm ekibimiz tüm muhtarlıklarımızı ziyaret etti. Şu an hangi mahallede hangi sıkıntı var hepsini biliyoruz. Ve çözümleri için belirli bir plan çerçevesinde de ilerliyoruz. Biz, büyük bir aileyiz. bin 133 muhtarımız var. Ben bin 133 muhtarımı da aynı zamanda Kuvayımilliye neferi olarak görüyorum. Muhtarımız da ilk günkü çalışma azmi ve kararlılıklarıyla mücadele ediyor.' dedi.

'1.133 tane Kuvayı Millîye neferimiz var'

Devlet, millet, belediyeler ve muhtarlar birlik olarak Balıkesir'i hak ettiğini noktaya taşıyacaklarını dile getiren Akın, 'Bizler Balıkesir'in kadim dayanışma kültürünü yaşatan bir şehrin evlatlarıyız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bizler aileyiz. Benim isteğim Balıkesir'in bin 133 muhtarıyla ayrımcılığın konuşulmadığı, her mahallenin hak ettiği hizmeti aldığı bir şehir olmasıdır. Çok geniş bir coğrafyamız var. Çok büyük bir aileyiz. Bu nedenle bizim tam bin 133 tane Kuvayımilliye neferimiz var. Muhtarlar, benim yol arkadaşımdır. Bu arkadaşlığın mayasında Balıkesir sevdası vardır. Bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir araya gelmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, sofralarımızın bereketini artırsın.' İfadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, muhtarların Ramazan ayını kutlarken şunları söyledi: 'Sizlerin talepleri için meclise aktarılacak ne kadar konu varsa onlar için mücadele ediyorum. Yeri geliyor camisi olmayan köylerimizin sorunlarını meclise taşıyorum, yeri geliyor telefonu çekmeyen köylerin isteklerini iletiyorum. Balıkesir'in dört bir tarafında ne varsa hepsinin takipçisi olan bir milletvekili olarak sizlerin vermiş olduğunuz yetkiyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyorum. Biz, bu kenti hak ettiği yere taşıyacağız. Güzel günleri hep birlikte yaşayacağı' diye konuştu.

Muhtarların Balıkesir'in 20 ilçesinde kırsaldan merkeze her mahallede vatandaşların ilk nefesi devletin ise en uçtaki temsilcisi olduğunu belirten BBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, 'Muhtarlarımızla birlikte çalışmak bizler için onur ve gururdur. Birlikte daha yaşanabilir bir Balıkesir için çalışırken 20 ilçemizin mahallemizin nabzını tutan muhtarlarımızla istişare ederek ortak akılla hizmet üretmeye devam ediyoruz' dedi.