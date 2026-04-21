Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen '23 Nisan TBMM Kupası' müsabakaları Balıkesir'de büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukların sporla iç içe büyümelerini sağlamak, yeteneklerini keşfetmelerini tanımak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla tüm ilçelerde ve tesislerde yapılan etkinlikler, hem genç sporcuları hem de izleyicileri bir araya getirdi.

Badminton, okçuluk, yüzme, atletizm, cimnastik, masa tenisi, satranç, tenis, floor curling, aquatlon, futbol ve karate branşlarında gerçekleştirilen müsabakalarda çocuklar kıyasıya mücadele etti.

Bayram coşkusunun sahalara, salonlara ve kortlara taşındığı 23 Nisan TBMM Kupası etkinliklerinde, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, '23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımıza duyulan güvenin ve verilen değerin en güçlü ifadesidir. Bizler de bu anlamlı haftada düzenlediğimiz spor etkinlikleriyle, özgüven kazanan, paylaşmayı öğrenen ve sağlıklı bireyler olarak yetişen bir neslin temellerini atıyoruz. Çocuklarımızın sahadaki heyecanı ve mutluluğu, yaptığımız çalışmaların en güzel karşılığıdır.

Bizlere bugünü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum' İfadelerinde bulundu.