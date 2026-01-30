Mersin'de sağanak yağışla birlikte taşan dereler sele neden olurken Valilik, 51 ev ve iş yeri ile 8 aracın zarar gördüğünü, mahsur kalan 12 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Mersin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, bugün gün boyu yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi. Bazı köprülerinin zarar gördüğü bölgelerde su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Erdemli ilçesinde de Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi. Selin yaralarının sarılması için Mersin Valiliği koordinesinde AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma yaparak selin yaralarını sarmaya çalıştı. Vali Atilla Toros ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, afet bölgelerinde çalışmaları koordine etti.

'Bin 142 personel selde görev yaptı'

Mersin Valiliğinden sel afetiyle ilgili yapılan açıklamada, 'İlimiz genelinde 30 Ocak 2026 tarihinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yağışların yer yer kuvvetli olduğu görülmüş, meydana gelen taşkınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yağışlara bağlı taşkınlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize toplam 134 ihbar ulaşmış ilgili tüm kurumlarımız tarafından 509 araç ve bin 142 personel ile sahada müdahale faaliyetleri yürütülmüştür. İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirilmiş; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili afet gruplarınca ihbarlara yönelik çalışmalar eşgüdüm içinde sürdürülmektedir' denildi.

'Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı, 2 hayvan telef oldu'

Açıklamanın devamında, 'İlk belirlemelere göre 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenmiş olup, herhangi bir noktada mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Erdemli ilçesi Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşımız ile Doğusandal Mahallesinde dere yatağında mahsur kalan 1 vatandaşımız ekiplerimizce ivedilikle kurtarılmış; vatandaşlarımızın genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Doruklu Mahallesi'nde su taşkınından etkilenen 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemelerde 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlenmiştir. Yağışlardan tarım alanları da etkilenmiş yapılan ilk tespitlere göre Erdemli Deresi çevresindeki limon bahçeleri ile Akdeniz ilçemizde bulunan bazı tarım seralarının zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerine ekiplerimizce müdahale edilmiş, ulaşım güvenli şekilde sağlanmıştır. Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 31.01.2026 Cumartesi günü de yağışların etkili olması beklenmektedir. Yağışların, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerimizde sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli, diğer ilçelerimizde ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması öngörülmektedir' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yaşanabilecek olumsuzluk durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.