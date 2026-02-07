Mersin'in Akdeniz ilçesinde, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapı, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların güvenliğini tehdit eden ve zaman zaman madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son adresi Kazanlı Hürriyet Mahallesi oldu.

Yapı Kontrol Müdürlüğünün tespiti ve Akdeniz Belediye Encümeninin kararı doğrultusunda, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve sahipleri tarafından terk edildiği için harabeye dönen 2 katlı yapı için yasal süreç tamamlandı. Sürecin ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Zabıta ekipleri ve emniyet güçlerinin de katıldığı çalışmada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinesi yardımıyla metruk yapıyı kontrollü şekilde yıktı.

Bölge sakinleri, yıkımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, harabe haldeki ve vatandaşlar için tehdit oluşturan yapıların yıkımına kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.