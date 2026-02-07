Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından afetin psikolojik etkileri, iyileşme süreci ve toplumsal dayanışmayı ele alan 'Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma Paneli'ne ev sahipliği yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Mersin Kent Konseyi, 6 Şubat Yaşam Derneği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan psikolojik etkiler ve iyileşme sürecinin ele alındığı 'Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma' başlıklı panel gerçekleştirildi. Panel ile 6 Şubat depremlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen vatandaşlara rehberlik etme, psikososyal destek konusunda farkındalık oluşturma ve toplumsal dayanışma bilincinin artırılması amaçlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, ilgili daire başkanları ve personeli, Mersin Kent Konseyi yetkilileri, 6 Şubat depremi mağdurları ve ailelerinin yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Moderatörlüğünü Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu gerçekleştirdiği panelde; MEÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Ali Gizir, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Mersin Şubesi Başkanı Psikolojik Danışman Barış Güçlü ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği'nden (TARDE) Psikolog Ece Önder konuşmacı olarak yer aldı.

Panel kapsamında Prof. Dr. Cem Ali Gizir, 'Afetler Odağında Psikolojik Travma, Yas ve Psikolojik Sağlamlık', Psikolojik Danışman Barış Güçlü, 'Afet Sonrası Psikososyal Destek', Psikolog Ece Önder ise '6 Şubat'ın Ardından: Toplumsal Hafıza, Sahadan Dersler ve Dayanışma' başlıkları altında sunumlar gerçekleştirdi. Uzman isimler, afet sonrası bireylerin ve toplumun yaşadığı psikolojik süreçler, travmayla baş etme yöntemleri, iyileşme sürecinde dayanışmanın önemi ve ruh sağlığı destek mekanizmaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, karşılıklı soru cevabın ardından AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hacı Mehmet Acar'ın hazırladığı '6 Şubat: Zamanın Kırıldığı An' adlı grafik tasarım sergisini gezdi.

'Mersin, toplumsal dayanışmanın iyi bir örneğini verdi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak başladı. Gökayaz, deprem haberini alır almaz Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütün ekipleriyle ilk olarak deprem bölgesine ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ve daha sonrasında sosyal çalışmalarla da bu bölgeye destek olmaya devam ettiklerini kaydederek, 'Deprem bölgesine yönelik olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in bir daveti oldu. Tüm kentin bu konuda istekli olduğunu ve burada en iyi şartlarda hizmet alacaklarına dair bir davetti bu. Akabinde birçok vatandaşımız Mersin'e doğru geldi. Yüz binleri bulan depremzede vatandaşımız birçok ile gittiği gibi Mersin'e de geldiler. Burada yakınlarına, akrabalarına, kamu kurumlarının sağladığı barınma alanlarına yerleştiler. İlk etapta bütün ihtiyaçları, hem belediyemiz hem ilçe belediyeleri ve kamu kurumları tarafından en iyi şekilde sağlanmasına gayret edildi. Uzun süre bu şekilde bir çalışma yürütüldü' dedi.

Depremin fiziksel boyutunun ardından yaraların sarılması anlamında da çok ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Gökayaz, 'Mersin bu açıdan ciddi bir ev sahipliği yaptı. Toplumsal dayanışmanın iyi bir örneğini verdi. Umarım tekrar böyle bir felaket yaşamayız. Bu süreçte toplumsal dayanışma çok büyük bir öneme sahip. Bu esnada bütün kentimiz, bütün vatandaşlarımız inanılmaz bir duyarlılığa sahipti. Çağrı merkezlerimiz vatandaşlarımızın yardım etme talepleriyle, gönüllü olma talepleriyle ilgili olarak çok ciddi çağrılar aldı. Yardım etmek isteyenler yardıma o esnada ihtiyacı olan kişilerle buluşturularak böyle bir organizasyonu yapmaya gayret ettik' diye konuştu.