Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29. EMITT Fuarı'nda açtığı stantla kentin tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini uluslararası katılımcılara tanıtırken, yöresel lezzetleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan ve bu yıl 5-7 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen '29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini aldı. Avrupa'nın en büyük turizm fuarları arasında gösterilen 'EMITT Fuarı'nda stant açan Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in tarihi ve kültürel değerlerini fuar boyunca katılımcılara tanıttı. Büyükşehir belediyesinin stantlarında Mersin'in zengin turizm potansiyeli öne çıkarılırken, Mersin'e özgü yöresel lezzetler de ziyaretçilere sunuldu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tuba Kaya Sanal, 'Bu yıl 29.'su gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yerimizi aldık. Fuarımız 5-7 Şubat tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRSAB yetkilileri ve sektör dinamiklerindeki temsilcilerle beraber, fuara gelen tüm katılımcıları standımızı ziyarete bekliyoruz' diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol da EMITT Fuarı'nda Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin EMITT Fuarı'na katılımını önemli bulduğunu dile getiren İzol, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in EMITT Fuarı'na önem vermesi ve burada stant açması, turizmciler açısından çok önemli. Sektörün bütün paydaşları olarak EMITT Fuarı'nda iletişim halindeyiz. Mersin'in tanıtımıyla ilgili çok güzel sunumlar var. Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.