Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan bazı şüpheliler belirlenerek baskın yapıldı. Baskında uyuşturucu madde taciri M.O. ve M.G. yakalandı. Yapılan aramada paketler halinde yaklaşık 1 kilogram bonzai ile uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında polis uyuşturucu madde kullanan 4 şahsı yakalarken onlarda da yaklaşık 6,5 gram bonzai bulundu.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu madde satan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.