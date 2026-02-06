Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nde bulunan Sardalya Parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucu hasar gördü.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü sırada, vatandaşların dinlenme ve çocukların oyun alanı olarak kullandığı Sardalya Parkında büyük çaplı tahribat tespit edildi. Park içerisindeki lavaboların kırıldığı, muslukların söküldüğü, sulama hortumlarının kesildiği ve yönlendirme tabelalarının zarar gördüğü belirlendi. Meydana gelen hasarın parkın kullanımını olumsuz etkilediği ve kamu malına ciddi zarar verildiği bildirildi.

'Bu saldırı, ortak yaşam kültürümüze yapılmıştır'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, saldırıya tepki göstererek, parkların toplumun ortak kullanım alanları olduğunu belirtti. Şener, bu tür saldırıların yalnızca tesislere değil, ortak yaşam kültürüne ve kamu varlıklarına zarar verdiğini ifade etti. Daha önce de benzer olayların yaşandığını hatırlatan Şener, zarar gören parkların onarıldığını ve Sardalya Parkının da kısa sürede eski haline getirileceğini söyledi. Vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini dile getiren Şener, bu tür olaylara tanık olanların güvenlik güçlerine ya da zabıta ekiplerine bilgi vermesinin önemine dikkat çekti.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı ve saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.