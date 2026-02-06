Mersin Büyükşehir Belediyesinin uzak ilçelerden kent merkezine tedavi için gelen hasta ve refakatçilerine yönelik hayata geçirdiği 'Dosthane (Refakatçi Evi)' hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dosthane, Mersin Şehir Hastanesi ve kamu hastanelerinde tedavi gören hastalar ile refakatçilerine güvenli ve konforlu konaklama imkanı sağlıyor. Uzak ilçelerden gelen vatandaşlar, konaklamanın yanı sıra ücretsiz servis, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Dosthane Birim Sorumlusu Dila Yumuşak, hizmetin 2021 yılının Ocak ayında başladığını belirterek, 5 yılda 5 binden fazla misafiri ağırladıklarını söyledi. Yumuşak, uzak ilçelerden gelen hasta ve yakınlarının kalacak yer bulmakta zorlandığını ifade ederek, 'Kimi hastane bahçesinde, kimi araçta kalıyordu. Bu ihtiyaca cevap vermek için Refakatçi Evi hizmetini başlattık' dedi.

Ayakta veya onkoloji tedavisi gören hastalar ile refakatçilerine ücretsiz konaklama desteği sunduklarını belirten Yumuşak, 'Konaklamanın dışında ücretsiz sabah kahvaltısı, akşam yemeği, servis hizmeti ve haftada bir gün psikososyal destek sunuyoruz. Odalarımız otel konseptinde olup klima, televizyon, 24 saat sıcak su ve internet bağlantısı mevcut. Her hasta ve refakatçisine ayrı oda veriyoruz. Başvurular 'Alo 185 Teksin' üzerinden yapılabiliyor' diye konuştu.

Başvuru şartlarına da değinen Yumuşak, uzak ilçelerde ikamet edilmesi ve kamu hastanelerinde tedavi görülmesi gerektiğini belirtti. Ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların 60 güne kadar, onkoloji hastalarının ise 90 güne kadar konaklayabildiği kaydedildi.

Dosthane'de kalan vatandaşlar ise sunulan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi. Silifke'den gelen Osman Yılmaz, 'Burası ev ortamı gibi. Yol bizi çok yıpratıyordu, burada çok rahat ettik' dedi. Refakatçi Selma Yılmaz da servis ve temizlik hizmetlerinden memnun olduklarını belirtti.