İstanbul'da EMITT fuarına katılan Mersin'in Erdemli Belediyesi Yörüklerin kıl çadırını kurarak, hem bölgenin tescilli limonundan yapılan limonata, hem de sıkma ile yayık ayranı ikram ederek etkinliğin gözdesi oldu.

Erdemli Belediyesi, İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e katıldı. Kıldan yapılan Yörük çadırı ile dikkat çeken Erdemli Belediyesi standı ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Standı ziyaret edenleri Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara karşılarken tescilli lemas limonu ile limonata, sıkma ve yayık ayranı ikram edildi. Belediye halk oyunları ekibi de fuarda alkış aldı.

Akdeniz'in incisi Erdemliyi tanıtmak için fuarda olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara,' Bugün burada Yörük kültürümüz tanıtmak için kıl çadırımızı kurduk. Aynı zamanda sıkma, yayık ayranı ve limonata ikram ediyoruz. Bunlar tadımlık doyumluk için de bütün herkesi Mersin Erdemli 'ye bekliyoruz' dedi.

'Kızkalesi denilince akla Erdemli gelir'

İstanbul deninde akla Kızkulesi geldiğine değinen Başkan Kara, Kızkalesi denilince de akla Mersin Erdemli'nin geldiğini kaydetti. Kara,' Hem Kızkale'mizi, hem yaylalarımızı hem de mavi bayraklı plajlarımızı tanıtmak için fuardayız. Bütün İstanbul'da yaşayan Mersinli hemşerilerimiz de fuarımıza bekliyoruz' diye konuştu.

Fuarı gezen vatandaşlardan Yozgatlı Emrah Arı ise Erdemli'nin kıl çadırının dikkatini çektiğini ve beğendini söyledi. Yörük çadırıyla hazırlanmış bir stantla karşılaştığını anlatan vatandaşlardan Ahmet Kasap ise,' Standa yoğun ilgiyi gördüm. İstanbul'da hem Erdemli'nin hem de temsil edilmesi bana mutluluk verdi' diye konuştu.