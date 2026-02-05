Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette okul yöneticilerinden okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Muhammed Özdemirci, derslikler, atölyeler ve eğitim alanlarında incelemelerde bulundu. Denizcilik alanında verilen mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Özdemirci, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik çalışmaları yerinde değerlendirerek azimle çalışmanın ve meslekî yeterliliklerini geliştirmenin önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, denizcilik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin ülkemiz açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi.