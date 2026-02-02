Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Yenişehir Mahmut Arslan Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bayrak töreninde bir araya geldi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende öğrencilere hitap eden Özdemirci, kısa bir tatilin ardından yeniden ders başı yapan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Özdemirci, yeni dönemin ilk gününde verilecek en önemli dersin bayrak sevgisi olduğunu ifade etti.

Özdemirci konuşmasında, her sabah okul bahçesinde altında toplanılan al bayrağın; bağımsızlığın, birliğin ve geleceğin teminatı olduğunu belirterek, bu sevginin sözlerle değil; çok çalışarak, üreterek, sorumluluk alarak ve değerlere sahip çıkarak gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin elde edeceği her başarının, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında daha gururla dalgalandıracağını kaydeden Özdemirci, al bayrağın gölgesinin millet için en büyük güven ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere yeni döneme ilişkin iyi dileklerini ileten Özdemirci, ikinci dönemin sağlık, başarı ve yeni kazanımlarla dolu geçmesini temenni etti.

Düzenlenen törene, okulun yapımını üstlenen hayırsever Mahmut Arslan da katıldı.