Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar hakkında Ekşi Sözlük’te bir tıp asistanı tarafından yapılan dikkat çekici değerlendirmeler, Mersin kamuoyunda ve Üniversite camiasında geniş yankı uyandırdı.

“Falanks filan” kullanıcı adıyla yapılan paylaşımda, yeni rektörün göreve başlaması sürecinde özellikle tıp fakültesi çevrelerinde oluşan önyargılara değinilirken, zamanla bu yaklaşımın değiştiği ifade edildi. Paylaşımda, önceki rektörlerin tıp kökenli olmasının oluşturduğu alışkanlık nedeniyle Prof. Dr. Yaşar’a mesafeli yaklaşıldığı, ancak sahada yapılan somut çalışmaların bu algıyı kırdığı belirtildi.

“Konuşmak Yerine Sahaya İndi” Vurgusu

Söz konusu paylaşımda, Prof. Dr. Yaşar’ın göreve gelir gelmez sembolik açıklamalar yerine uygulamaya dönük adımlar attığı öne sürüldü. Üniversite hastanesi çevresinde yapılan, üzeri güneş enerjisi panelleriyle kaplı otopark çalışmasının hem park sorununa çözüm sunduğu hem de enerji üretimine katkı sağladığı ifade edildi.

Hastanede Cihaz Yenilemeleri Dikkat Çekti

Paylaşımda en dikkat çeken başlıklardan biri de üniversite hastanesindeki teknik altyapı oldu. MR ve BT cihazlarının yenilenmesiyle birlikte, özellikle acil serviste yaşanan uzun bekleme sürelerinin azaldığı, görüntüleme randevularının daha erişilebilir hale geldiği iddia edildi. Bu gelişmelerin hem sağlık çalışanları hem de hastalar açısından rahatlama sağladığı belirtildi.

Öğrenciler İçin Ücretsiz Yemek Uygulaması

Ekşi Sözlük’teki değerlendirmede, öğrenciler için belirli günlerde ücretsiz yemek uygulamasının başlatılmasının da olumlu karşılandığı ifade edildi. Paylaşımı yapan tıp asistanı, bu uygulamanın özellikle yoğun eğitim temposundaki öğrenciler için önemli bir destek olduğunu vurguladı.

Döner Sermaye Düzenlemesi “Algıyı Değiştirdi”

Paylaşımda en güçlü vurgu ise döner sermaye ödemeleri üzerine yapıldı. Daha önce aylarca geciken ödemelerin düzenli hale getirildiği, geçmişe dönük alacakların toparlandığı ve ödemelerin her ay zamanında yatırılmaya başlandığı öne sürüldü. Bu durumun çalışanlar üzerindeki motivasyonu artırdığı ve yönetime duyulan güveni güçlendirdiği ifade edildi.

Ekşi Sözlük’te yapılan bu değerlendirmeler, resmi bir açıklama niteliği taşımamakla birlikte, Mersin Üniversitesi’nde son dönemde yapılan uygulamaların üniversite içinden nasıl algılandığına dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.