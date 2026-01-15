2026 yılının memurlar için ilk maaş gününde Memur-Sen, “Ücrette Dengesizlik, Gelirde Adaletsizlik, Kamuda Huzursuzluk Bitsin” sloganıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Mersin’deki açıklamayı Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız yaptı.

Kamu görevlilerinin maaş artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Yıldız, 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşmelerde ortaya çıkan tablonun kamuda ciddi bir ücret dengesizliğine yol açtığını söyledi.

“Memur Enflasyona Ezdirdi, Sistem Altüst Oldu”

Ertuğrul Yıldız, kamu işvereni ve Hakem Heyeti’nin kararlarının memurları zor durumda bıraktığını belirterek,

“Verilen zam oranlarıyla memur sadece enflasyona ezdirilmedi, aynı zamanda kamu personel sistemi içinde büyük bir ücret adaletsizliği oluşturuldu. Aynı ortamda, aynı hizmeti üreten personel arasında kabul edilemez farklar ortaya çıktı” dedi.

2023 yılında yaşanan benzer bir ücret çarpıklığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle giderildiğini hatırlatan Yıldız, bugün gelinen noktada sistemin yeniden bozulduğunu ifade etti.

“Emeğimiz ve Sorumluluğumuz Yok Sayıldı”

Kamuda iş barışının ciddi şekilde zedelendiğini vurgulayan Yıldız,

“Emeğimiz, eğitimimiz, sorumluluklarımız yok sayıldı. Çalışma huzurumuz bozuldu, memurun şevki kırıldı. Maliye Bakanlığı, Kamu İşvereni ve Hakem Heyeti bu adaletsizliği gidermek yerine derinleştirdi” ifadelerini kullandı.

“Bu Adaletsizlik Artık Görmezden Gelinemez”

Ücretlerdeki dengesizliğin sürdürülemez hale geldiğini belirten Yıldız, kamuda yaşanan huzursuzluğun artık gizlenemeyeceğini söyledi.

“Bu çarpıklık derhal ve kalıcı şekilde düzeltilmelidir. Parçacı ve geçici adımlar çözüm değildir. Kamuda iş barışı ancak bütüncül bir düzenlemeyle sağlanabilir” diye konuştu.

Personel Reformu ve Yeni Sendika Yasası Çağrısı

Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, görev, unvan ve sorumluluk esaslı adil bir ücret sisteminin kurulması gerektiğini vurgulayarak, emekli aylıklarıyla görev aylıkları arasındaki farkın kapatılmasını istedi.

4688 sayılı Sendika Kanunu’nun artık ihtiyaçlara cevap vermediğini belirten Yıldız, ILO normlarına uygun, grev hakkı ve sendikal güvenceleri içeren yeni bir sendika yasasının gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Sorumluluk Hükümettedir”

Hükümete çağrıda bulunan Yıldız, gelirde adaletin sağlanmasının ve kamuda huzurun yeniden tesis edilmesinin ertelenemez olduğunu vurguladı.

“Ücretlerdeki dengesizlik giderilmezse bu durum kamu görevlileri için eziyete, kamu hizmetleri için ise verimsizliğe dönüşür” dedi.

Yıldız, çözümün emekliliğe yansıyacak şekilde kalıcı bir Refah Payı verilmesiyle mümkün olduğunu belirterek, “İmtiyaz değil hakkımızı, ayrıcalık değil kamuda adalet istiyoruz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.