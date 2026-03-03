Yenişehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Abdullah Özyiğit başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda hem Ortadoğu’daki gelişmeler hem de Çevlik Mahallesi’ndeki atık dökümü iddiaları gündeme geldi.

“Komşuda yanan ateş bize de sirayet eder”

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Özyiğit, Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Emperyalist emellerle yapılan müdahalelerin bölgeyi daha büyük bir kaosa sürüklediğini belirten Özyiğit, bir ülkenin kaderine o ülkenin halkının karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, “İran’daki rejimi beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama bir ülkeye ‘Sana demokrasi getireceğim’ diyerek bombalarla müdahale edemezsiniz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü hatırlatan Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik ve laik yapısının değerinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, “Komşuda yanan ateş mutlaka bize de sirayet eder. Bu nedenle bölgede barışın bir an önce sağlanmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

Çevlik’te atık iddiası: “Soruşturma başlattık”

Toplantıda, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alana belediyeye ait bir araçla atık döküldüğü yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Başkan Özyiğit, konuyla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, olayın göreve geldikleri günden bu yana yaşamadıkları bir durum olduğunu söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tespit yaptığını ve konunun Anadolu Ajansı aracılığıyla kamuoyuna servis edildiğini belirten Özyiğit, sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurguladı.

“Bu kurumun başkanı benim. Eğer bir eksiklik varsa bu doğrudan benimle ilgilidir” diyen Özyiğit, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Başkan Özyiğit, personeline daha önce “Bir tek çöp atılmayacak. Büyükşehir Belediyesi nereyi gösterirse oraya götüreceksiniz. Yasaların dışına çıkılmayacak” talimatını verdiğini hatırlatarak, sürecin titizlikle inceleneceğini ve eksiklerin giderileceğini kaydetti.