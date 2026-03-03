CHP Adana Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, son yıllarda özellikle 0850 ile başlayan telefon numaraları üzerinden yapılan ve “internet taahhüdünüz bitti”, “kampanya hakkınız var”, “altyapı değişikliği yapılacak” gibi ifadelerle vatandaşları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Meclis Araştırması açılması için önerge sundu.

Dr. Şevkin, kaynağı belirsiz kişisel veriler kullanılarak gerçekleştirilen bu aramaların vatandaşları maddi zarara uğrattığını, iletişim güvenliğine olan güveni sarstığını ve kamu kurumlarının itibarını zedelediğini belirterek, özellikle yaşlılar ve dijital okuryazarlığı sınırlı bireylerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekti.

“0850’Lİ HATLAR DENETLENMELİ, VERİ SIZINTILARI ORTAYA ÇIKARILMALI”

Önergede; 0850’li numaraların kimlere ve hangi koşullarla tahsis edildiğinin, bu hatlar üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık vakalarının boyutunun, kişisel verilerin hangi kanallar aracılığıyla sızdırıldığının ve mevcut denetim ile yaptırım mekanizmalarının yeterliliğinin kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Dr. Şevkin, vatandaşların korunması için teknik, idari ve yasal önlemlerin belirlenmesinin zorunlu hale geldiğini ifade ederek, elektronik haberleşme sektörüne duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi ve organize dolandırıcılık ağlarının ortaya çıkarılması için Meclis’in konuyu tüm boyutlarıyla ele almasının büyük önem taşıdığını belirtti.

“İLETİŞİM GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI”

CHP’li Dr. Şevkin, “Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunması, iletişim güvenliğinin sağlanması ve dolandırıcılık mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli adımların atılması amacıyla Meclis’in sorumluluk alması gerekiyor” dedi.