Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı önceleyen örnek projeleri, üreticinin yüzünü güldürmeye ve aile ekonomilerine katkı sunmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi’, özellikle su imkânı kısıtlı ve atıl durumda bulunan arazileri üretime kazandırarak kırsalda yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Atıl Araziler Nergisle Değerleniyor

Tarsus’a bağlı Kaklıktaşı Mahallesi’nde üreticiler, dağıtılan nergis soğanları sayesinde mis kokulu çiçeklerin hasadını gerçekleştiriyor. Kadın üreticiler tarafından toplanıp demetlenen nergisler, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Proje öncesinde çok sınırlı düzeyde yapılan nergis üretimi, verilen desteklerle birlikte büyük ivme kazandı. Özellikle kırsal mahallelerde üretim miktarının katlanarak arttığı belirtiliyor.

Nergis Şenliği ile Tanıtım Gücü Arttı

Pirömerli Mahallesi’nde bu yıl 4.’sü düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı ‘Nergis Şenliği’, ürünün hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılmasına önemli katkı sundu. Festival sayesinde nergis, sadece bir tarım ürünü olmaktan çıkarak bölgenin simgesi haline gelmeye başladı.

Sulama imkânının kısıtlı olduğu taşlık arazilerde dahi yetişebilen nergis; düşük maliyetli, yüksek katma değerli bir ürün olarak üreticinin yüzünü güldürüyor.

5 Yılda 626 Bini Aşkın Soğan Dağıtıldı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, projenin rakamsal boyutunu şu sözlerle aktardı:

“2020-2025 yılları arasında 356 üreticimize yüzde 80 hibeli toplam 626 bin 336 adet nergis soğanı dağıttık. 2025 yılında ise Mersin genelinde 60 üreticiye kişi başı 1500 adet olmak üzere toplam 90 bin adet soğan verdik. Amacımız nergisi bölgemizin marka değeri haline getirmek.”

Şeker, Büyükşehir’in yalnızca soğan dağıtımı yapmadığını; düzenlenen şenlikler ve tanıtım faaliyetleriyle üreticinin emeğini görünür kılarak kırsal kalkınmayı sosyal ve kültürel boyutuyla da desteklediğini vurguladı.

“Üretim 10 Katına Çıktı”

Kaklıktaşı Mahallesi Muhtarı Kamuran Işık ise üretimdeki artışa dikkat çekerek, sulama suyu olmadığı için atıl durumda kalan arazilerin artık nergisle değerlendirildiğini söyledi:

“Büyükşehir nergis soğanı dağıtmadan önce üretim bu kadar yoktu. Şimdi üretim en az 10 katına çıktı. Kış günü gelir elde ediyoruz.”

Kışın Umudu: Kadın Üreticiler

Nergis üreticisi Ferda Bostan da atıl arazisini nergisle değerlendirdiğini belirterek, kış şartlarında elde edilen gelirin aile bütçesine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Projenin çevre illere de örnek olduğunu belirten Bostan, nergisin ülke ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.