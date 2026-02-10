2026 Yılı 1. Dönem Olağan Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Kurul Başkanı Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz başkanlığında, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda; 11–12 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan “İstihdam Buluşmaları” organizasyonunun hazırlık süreci, 2025 Yılı Faaliyet Raporu, il genelinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda 2026–2027 eğitim-öğretim yılından itibaren açılması planlanan alan ve dallara ilişkin tekliflerle, engelli istihdamının artırılmasına yönelik yürütülmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Kurul üyeleri, istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları, eğitim paydaşları ve özel sektörün iş birliğiyle, Mersin’in istihdam kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.