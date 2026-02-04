Genç işsizlikle mücadele kapsamında Mersin İşkur İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi iş birliğinde geliştirilen 'Genç Adımlar Kariyer Yolu Projesi' hayata geçirildi. Kamu, yerel yönetim ve özel sektörü aynı çatı altında buluşturan proje ile işgücü piyasasına girmekte zorlanan gençlerin mesleki niteliklerinin artırılması ve doğrudan istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediye tarafından sağlanan fiziki mekan desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hayat Boyu Öğrenme kurumları olan Halk Eğitimi Merkezlerinde verilen mesleki eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinin, teşvik ve istihdam destekleriyle entegre edildiğini belirtti. Şener, 'Bu çok paydaşlı modelle gençlerin yalnızca eğitim almasını değil, aynı zamanda özel sektörle doğrudan temas kurarak istihdama geçişlerini hızlandırmayı amaçlıyoruz' dedi.

Projenin ilk uygulaması olan 'Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Danışmanlığı' kursu ilk dersine başladı. Yoğun ilgi gören kursa toplam 216 başvuru yapıldı. Yapılan ön değerlendirme sonucunda motivasyon, temel yetkinlikler ve istihdama uygunluk kriterleri dikkate alınarak 20 kursiyer seçildi. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından kursiyerlerin özel sektörle buluşturularak istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Projenin dikkat çeken bileşenlerinden biri olan Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu aracılığıyla, özel sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda kurs içerikleri belirleniyor. Eğitimlerin ardından firmalarla birebir eşleşmeler yapılması planlanırken, kursiyerlerin uygulamaya dönük beceriler kazanarak iş hayatına hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek alanlarına odaklanan proje; planlı, seçici ve sonuç odaklı bir anlayışla yürütülüyor. Eğitim, belgelendirme ve istihdam aşamalarının birbirini tamamladığı yapı, kamu-özel sektör ve yerel yönetim iş birliğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Yetkililer, projenin bu yönüyle Türkiye genelinde uygulanabilecek özgün ve sürdürülebilir bir istihdam modeli niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Projenin ilerleyen dönemlerde farklı meslek alanlarını kapsayacak yeni eğitim programlarıyla genişletilmesi planlanıyor.