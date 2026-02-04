Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Karabucak Caddesi, kapsamlı zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarıyla güvenli ve konforlu ulaşıma açıldı. Üreticilerin ve bölge sakinlerinin yoğun kullandığı güzergah, dayanıklı yapısıyla ulaşımı rahatlatırken vatandaşlardan da tam not aldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla, bozulma tespit edilen yollarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Tarsus ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Caddesinde yürütülen çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Kent genelinde belirli bir program çerçevesinde çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, özellikle üreticilerin yoğun olarak kullandığı Karabucak Caddesi yolunu etkin çalışmaların ardından daha konforlu hale getirdi.

Yenilenen Karabucak Caddesi bölge sakinleri ve üreticilerden tam not aldı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karabucak Ormanının bulunduğu 2 bin 700 metre uzunluğundaki güzergahta bölgenin zemin yapısını dikkate alarak kapsamlı bir çalışma yürüttü. Teknik analizlerin ardından ilk etapta taş dolgu uygulamasıyla zeminin taşıma kapasitesi artırılarak güçlendirildi. 30 iş makinesi, 50 personel eşliğinde yürütülen çalışmalarda 800 kamyon taş dolgu ile zemin iyileştirmesi yapılarak, asfaltın uzun ömürlü olmasını sağlayan 7 bin 194 ton PMT (Plent - Miks Temel) serimi tamamlandı. 4 bin 756 ton sıcak asfalt seriminin gerçekleştirildiği güzergah, ağır vasıta trafiğine dayanıklı, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

'İyileştirme ve yenileme çalışmalarımız süratle devam edecek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında asfalt şefi olarak görev yapan Mehmet Onur Güner, Karabucak Caddesinin yenileme çalışmalarının etkin çalışmalarla başarıyla tamamlandığını vurguladı. Caddenin bölge sakinlerinin yoğun olarak kullandığı bir yol olduğunu belirten Güner, 'Burası tarımla uğraşan vatandaşların kullandığı, yüklü araçların geçtiği, ormanla beraber çok fazla deformasyona uğrayan bir yoldu. Araçlar gidip gelmekte güçlük çekiyordu. Teknik ekiplerimizle inceleme yaptık ve iyileştirme çalışmalarımızı başlattık. Bu yol aynı zamanda Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak mahallelerini de birbirine bağladığı için bir grup yolu niteliğinde. Talepleri göz önünde bulundurarak hızlı bir şekilde yolu vatandaşların hizmetine sunduk' dedi.

Aynı bölgede yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde de benzer çalışmaların sürdüğünü dile getiren Güner, üreticilerin sık kullandığı yollarda iyileştirme ve yenileme çalışmalarının süratle devam edeceğini sözlerine ekledi.